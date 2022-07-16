اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 05:28 ص
أكرم القصاص
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حياة كريمة ببنى سويف.. تغيير شبكة المياه وتوصيل الصرف الصحى بقرية أبو دخان

السبت، 16 يوليه 2022 05:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تغيير شبكة المياه وتوصيل الصرف الصحى بقرية أبو دخان مدحت صلاح رئيس مدينة ببا مع أهالى القرية
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، على مواصلة الوحدة المحلية  توفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات، وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أن قرية ابو دخان تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وأضاف مدحت صلاح أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومد شبكة الصرف الصحي، فضلا عن تجديد وصب فورم خرسانية للأعمدة الكهربائية وتغيير مسارات ومحولات كهربائية بقرية أبو دخان .
 
واضاف مدحت صلاح أنه تابع  شكوى أهالي قرية فزارة المتضررين من وجود تسريب للمياه بمنزل أحد المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسحب المياه الموجودة داخل المنزل، وجاري الكشف عن مصدر تسريب المياه. 

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