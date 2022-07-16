حياة كريمة ببنى سويف.. تغيير شبكة المياه وتوصيل الصرف الصحى بقرية أبو دخان

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أن قرية ابو دخان تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأضاف مدحت صلاح أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومد شبكة الصرف الصحي، فضلا عن تجديد وصب فورم خرسانية للأعمدة الكهربائية وتغيير مسارات ومحولات كهربائية بقرية أبو دخان .

واضاف مدحت صلاح أنه تابع شكوى أهالي قرية فزارة المتضررين من وجود تسريب للمياه بمنزل أحد المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسحب المياه الموجودة داخل المنزل، وجاري الكشف عن مصدر تسريب المياه.