اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حقوق حلوان: مراجعة وتدقيق نتائج الامتحانات وإعلانها إلكترونيا خلال أسبوعين

السبت، 16 يوليه 2022 01:05 م
حقوق حلوان: مراجعة وتدقيق نتائج الامتحانات وإعلانها إلكترونيا خلال أسبوعين امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق فى جامعة حلوان، إن كنترولات الكلية انتهت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك من رصد النتائج ومع استئناف العمل غدا سيتم البدء فى أعمال المراجعة والتدقيق وذلك تمهيدا لإعلان النتائج واتاحتها للطلاب .
 
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على حل شكاوى طلاب الشعبة الإنجليزية، وذلك لتأخر إعلان النتائج، حيث كانت تصدر بعد فترة  من الامتحانات، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهات بمراجعة النتائج لسرعة إعلانها مع طلاب الليسانس.
 
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن خلال الأسبوعين القادمين سيتم إعلان كافة النتائج تباعا، وتكون البداية لطلاب الفرقة الرابعة، مشيرة إلى أنها طلبت إيقاف حجب النتائج عن طلاب الفرقة الرابعة حتى يكون الطلاب على علم بالنتيجة والاستعداد لدور سبتمبر بالنسبة للطلاب المحملين بمواد رسوب.

التعليم العالى

جامعة حلوان

اخبار مصر

امتحانات نهاية العام

حقوق حلوان



الموضوعات المتعلقة

جامعة حلوان تنظم الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى 20 يوليو

السبت، 16 يوليه 2022 09:14 ص

اعرف موعد بدء التقدم للإقامة بالمدن الجامعية لجامعة حلوان لعام 2022/ 2023

السبت، 16 يوليه 2022 05:00 ص

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تستقبل الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المعلمين

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:53 م

جامعة حلوان تعتمد نتائج امتحانات الترم الثانى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

السبت، 25 يونيو 2022 10:48 م

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية خلال عقد الاختبارات الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022 01:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة