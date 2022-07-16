حقوق حلوان: مراجعة وتدقيق نتائج الامتحانات وإعلانها إلكترونيا خلال أسبوعين

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق فى جامعة حلوان ، إن كنترولات الكلية انتهت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك من رصد النتائج ومع استئناف العمل غدا سيتم البدء فى أعمال المراجعة والتدقيق وذلك تمهيدا لإعلان النتائج واتاحتها للطلاب .

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على حل شكاوى طلاب الشعبة الإنجليزية، وذلك لتأخر إعلان النتائج، حيث كانت تصدر بعد فترة من الامتحانات، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهات بمراجعة النتائج لسرعة إعلانها مع طلاب الليسانس.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن خلال الأسبوعين القادمين سيتم إعلان كافة النتائج تباعا، وتكون البداية لطلاب الفرقة الرابعة، مشيرة إلى أنها طلبت إيقاف حجب النتائج عن طلاب الفرقة الرابعة حتى يكون الطلاب على علم بالنتيجة والاستعداد لدور سبتمبر بالنسبة للطلاب المحملين بمواد رسوب.