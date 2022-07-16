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بيان خليجي أمريكي: التأكيد على علاقة الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين

السبت، 16 يوليه 2022 05:39 م
بيان خليجي أمريكي: التأكيد على علاقة الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين قمة جدة
أحمد عبد الرحمن

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أكد بيان خليجي أمريكي، على علاقة الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على تطوير التعاون المشترك لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي.
 
وشدد البيان، على العمل المشترك لمعالجة الآثار الاقتصادية لكورونا والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الاتفاق على ضمان مرونة سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء.
 
ولفت البيان، إلى الاتفاق على تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، مؤكدا ترحيب أمريكي بتقديم مجموعة التنسيق العربي 10 مليارات دولار لأمن الغذاء.
 
وتابع البيان: "نوه القادة بجهود أوبك+ لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي ايدن رحب بقرار دول خليجية بالاستثمار في مبادرة الشراكة العالمية؟
 
وأردف: "ترحيب أمريكي بتبرع دول مجلس التعاون لشبكة مستشفيات القدس الشرقية"، مؤكدا على حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

بيان خليجي امريكي

قمه جدة

الاقتصاد العالمي



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