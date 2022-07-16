بداية من اليوم.. مطار مرسي علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران الأسبوع الجارى

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندي، و17 من المطارات الإيطالية .

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و35 رحلة من التشيك، والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

من جانبه، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن التدفق السياحي الأوروبي يزداد إلي المقاصد السياحية المصرية بقوة، وخاصة الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ، موضحا أن السياحة الألمانية قلب أوروبا تسجل أعلي معدلات وصول للغردقة، وكذلك في مرسي علم أكثر وصول أسبوعي للتشيك .

وأضاف أن نسب الإشغال الفندقي مرتفعة خلال الأيام الحالية، وذلك يرجع إلي السياحة الداخلية بجانب السياحة الدولية، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض الفنادق 100% .