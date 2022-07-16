انتهاء نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى للمحطة البخارية بالعريش.. صور

وأعلن مجلس مدينة العريش،انه تم الإنتهاء من نقل معدات توربينات للمحطة البخارية بإشراف أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش.

ويدأت اعمال النقل مر ليلة امس وانتهت ظهر اليوم وأكتمل وصول المعدات الي المحطة البخارية وبدون أي خسائر او تقصير.

وشارك مجلس المدينه ب 2 لودر وباسكت الكهرباء و2 سيارة مياه و2 سياره نقل لتأمين وصول المعدات للمحطة البخارية بمتابعة قيادات الامن والمرور واقسام الشرطة.

وكانت المعدات نقلت لميناء العريش فى وقت سابق بحرا .