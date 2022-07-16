اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 02:37 م
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انتهاء نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى للمحطة البخارية بالعريش.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 01:11 م
انتهاء نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى للمحطة البخارية بالعريش.. صور
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى مجلس مدينة العريش من تنفيذ أعمال نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى إلى المحطة البخارية التى توفر الكهرباء لمدن المحافظة.
 
وأعلن مجلس مدينة العريش،انه تم الإنتهاء من نقل معدات توربينات للمحطة البخارية بإشراف أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش.
 
ويدأت اعمال النقل مر ليلة امس وانتهت ظهر اليوم وأكتمل وصول المعدات الي المحطة البخارية وبدون أي خسائر او تقصير.
 
وشارك مجلس المدينه ب 2 لودر وباسكت الكهرباء و2  سيارة مياه و2 سياره نقل لتأمين وصول المعدات للمحطة البخارية بمتابعة قيادات الامن والمرور واقسام الشرطة.
 
وكانت المعدات نقلت لميناء العريش فى وقت سابق بحرا .
نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى إلى المحطة البخارية بالعريش (2)
نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى إلى المحطة البخارية بالعريش (2)

 

نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى إلى المحطة البخارية بالعريش
نقل معدات وتوربينات من الميناء البحرى إلى المحطة البخارية بالعريش

 


شمال سيناء

العريش

المحطة البخارية

سيناء



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