المحكمة عن "سمكري البني آدمين": وسوس له الشيطان فاتبع طريقه

كتب أحمد حسني

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، حيثيات حكمها على المتهم "يوسف .خ" صاحب مركز لياقة بدنية، والمعروف "بسمكري البني آدمين"، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر أول، ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوى.

وأوضحت المحكمة، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في إن المتهم وهو الحاصل علي بكالوريوس محاسبة، وسوس له شيطانه وأغراه لتعديل مؤهله إلي بكالوريوس علاج طبيعي، رغم عدم حصوله علي هذا المؤهل لممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي، فأنصاع لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطمعه في الكسب الحرام استهانة منه واستهتارا بسلامة وحياة المرضي، فأتفق مع آخر مجهول علي تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلي للجامعات مؤرخة26-9-2016 تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي.

وذلك بإنشائها علي غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوب لتلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلي المختصين بتحريرها وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة بأن اصطنعه علي غرار الخاتم الصحيح لها واستعمله بوضع بصمته علي المحرر المزور، فوقعت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمه بتاريخ 18-9-2018 إلي الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية حسن النية، محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومي الخاص به فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومي علي هذا الاساس.

وكان صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال وعضوية المستشارين علي أحمد علي صقر و هشام عامر وامانة سر ممدوح غريب.