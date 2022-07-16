المتهمون باحتجاز مواطن في سيارة ببورسعيد: انتقمنا منه بسبب خلافات مالية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف متهمون بالتعدي بالضرب على مالك فاترينة لبيع السجائر في بورسعيد، وذلك بسبب خلافات قديمة بينهم، وقال المتهمون إنهم فكروا في الانتقام منه فتعدوا عليه بالضرب واحتجزوه داخل سيارة ملك أحدهم، حتى تم ضبطهم.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخص ودفعه داخل إحدى السيارات ببورسعيد.

بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (مالك فاترينة لبيع السجائر – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وباستدعائه قرر بقيام (شخصين– مقيمان بدائرة قسم شرطة العرب) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ودفعه داخل السيارة الخاصة بهما وتركه بدائرة قسم شرطة المناخ، وذلك لوجود خلافات بينهما على قيمة شراء علب السجائر من الفاترينة الخاصة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".