القبض على المتهمين باختطاف شاب للحصول على فدية مليون جنيه في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بخطف شاب، وطلب فدية مليون جنيه بمنطقة الهرم، واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه لإقامة علاقة مع إحدى السيدات، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، واحتجازه وطلب فدية لإطلاق سراحه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض شاب للخطف على يد مجهولين، وطلب فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات، تبين أن سيدة تربطها علاقة بالمجني عليه، استدرجته لإقامة علاقة معه، وفور وصوله للشقة، فوجئ بخمس أشخاص يعتدون عليه، وصوروه في أوضاع مخلة، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، للحصول على فدية مليون جنيه.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.