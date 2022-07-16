العثور على جثة محامى متحللة داخل منزله في المحلة

الغربية مصطفى عادل

عثر أحد المواطنين مساء اليوم السبت، على جثة محامي متحللة يعيش بمفرده داخل منزله بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة من مواطنين، بانبعاث رائحة كريهه من داخل شقة محامي بمنطقة سكة طنطا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمحامي يدعي " م.ت" ومتحللة ويعيش بمفردة داخل المنزل، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان عما إذا كان شبهه جنائية وراء الوفاة من عدمه.