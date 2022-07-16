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الصحة: وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة وأولويات المواجهة

السبت، 16 يوليه 2022 02:00 ص
الصحة: وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة وأولويات المواجهة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم وضع خريطة وبائية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية لصياغة الخطط اللازمة وأولويات مواجهتها.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن نجاحها في خفض معدل الاصابة لمرض الالتهاب السحائي الوبائي الى 0.003 لكل 100.000 نسمة، وقالت إنه تم توفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائى الرباعى لتطعيم المسافرين كما تم توفير 500,000 لقاح الإنفلونزا الموسمية مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للحصبة والحصبة الألمانية لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالقضاء عليهم وتمكنت الوزارة من الوصول إلى المعدل الآمن للحد من إنتشار مرض الجذام من خلال تنفيذ المسحات الصحيه لسرعة الإكتشاف المبكر وتوفير العلاج المتعدد بالمجان لكل المرضى.
 

وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة

السحائى

الالتهاب السحائى

الانفلونزا

اليوم السابع بلس



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