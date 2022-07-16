السيطرة على حريق بمخزن أدوات كهربائية أسفل منزل بأجهور الكبرى بطوخ القليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية بالدور الأرضى لمنزل بمنطقة أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أدوات كهربائية بالدور الأرضى لمنزل ملك كلا من "عصام الخلفى"، وشقيقه "أحمد الخلفى"، دون وقوع ثمة خسائر بشرية فى الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على الحريق



بعد السيطرة على الحريق