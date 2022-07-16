وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن القوات الأوكرانية تقوم بتجنيد سكان في سيفيرسك والبلدات المحيطة بها والخاضعة لسيطرة كييف، بشكل عاجل لتعويض خسائر اللواء.



وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقطة التمركز المؤقتة للواء الدفاع الإقليمي 123 في مدينة نيكولايف، ما أدى إلى مقتل نحو 200 من المسلحين القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 13 قطعة من المدرعات والمركبات.



وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت في معركة جوية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" في نيكولايف ودنيبروبيتروفسك وطائرة من طراز "سو-25" في منطقة سيفيرسك، وذلك إضافة إلى إسقاط مروحيتين من طراز "مي-8" و"مي-24" في سيفيرسك أيضا.



ولفت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 14 طائرة بدون طيار، كما اعترضت صاروخا من طراز "توتشكا-أو" وقذيفتين من راجمة الصواريخ "أوراغان".