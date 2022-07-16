التعليم: طلاب الثانوية المكفوفين أدوا امتحان التاريخ "ورقة أولى" دون مشاكل

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى).

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة، ولم تتلق أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)".