التحفظ على 8500 علبة سجائر مجهولة المصدر قبل بيعها في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وتم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 8500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيا بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.