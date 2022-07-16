البعثة الأمريكية لدى السعودية تعلن تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى عشر سنوات

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أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ابتداء من الأول من أغسطس المقبل.

وأوضحت البعثة الأمريكية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأشارت البعثة إلى أن تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

وأضافت أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناء على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملا لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهرا، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.