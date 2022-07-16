الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بشواطئ رأس البر منذ 5 أيام

دمياط - فريق المحافظات

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بمساعدة بعض فرق الغطس من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بأحد شواطئ مدينة رأس البر أثناء إجازة عيد الاضحى المبارك. كانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد مصرع شاب يدعى نبوى الجندى، مقيم بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، غرقا بأحد شواطئ مدينة رأس البر فجر ثالث ايام عيد الأضحى المبارك.

وكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم فور ورود البلاغ لمحاولة انتشال جثمان الشاب، فضلا عن الاستعانة بأحد فرق الغطس بحثا عن جثمانه.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان بالقرب من أحد سواحل محافظة بورسعيد، بعد عمليات بحث استغرقت 5 أيام نظرا لارتفاع منسوب المياه وشدة الرياح التى شهدتها سواحل المحافظة خلال الأيام الماضية، والتى أثرت على تواجد الجثمان وانتقاله لمكان آخر. وتم إيداع الجثمان مستشفى دمياط التخصصى وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.