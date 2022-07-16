استمرار حملات التفتيش على مواقف السرفيس لمتابعة الإلتزام فى أسوان

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى لضخ المزيد من هذه السلع داخل 33 مجمع إستهلاكى بالتجزئة و 17 مجمع جملة ، بالإضافة إلى 14 منفذ تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة و10 منافذ تابعة لسلسلة أمان بوزارة الداخلية ، وأيضاً سلاسل الهايبر ماركت التى تطرح هذه السلع بأسعار مخفضة لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق.

وأشار، إلى أن جارى تنظيم الحملات التفتيشية بإستمرار على جميع مواقف السيرفيس بواسطة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المرور والمواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية ، بجانب تركيب البانرات ، ونشر أرقام الشكاوى فى حالة وجود أية مخالفات ، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات ، فضلاً عن قيام مديرية التموين بالتفتيش المفاجئ على محطات الوقود لفرض الإنضباط ومنع التلاعب بالأسعار.

يذكر أن محافظ أسوان قد تفقد سير العمل ببعض مواقف سيارات السرفيس للإطمئنان على إنتظام حركة نقل الركاب والإلتزام بالتعريفة الجديدة دون أى إستغلال من السائقين وسرعة تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ووجه، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع أدارات المرور ومباحث المرور والمواقف ، كما تفقد المحافظ بعض محطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين مع تركيب البانرات بالأسعار الجديدة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة للتعريفة الجديدة أو قيام أحد التجار برفع أسعار السلع أو قيام أي محطة وقود بزيادة أسعار المواد البترولية حيث يتك تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية من خلال رقم غرفة عمليات المرور رقم 0972430222 ، وكذلك رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 .