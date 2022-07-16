استمرار الحملات على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات المفاجئة مستمرة على مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات، بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالاسعار .

كان محافظ أسيوط قد تفقد سير العمل ببعض مواقف السيارات ومجمع مواقف سيارات نزلة عبد اللاه لخدمة قرى ومراكز الجنوب والغرب والشرق بالاضافة الى تفقد موقف المعلمين الجديد الخاص بالمحافظات ، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين ، موجها جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع ادارات المرور ومباحث المرور والمواقف .

كما تفقد المحافظ بعض محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين وتركيب بانرات بالاسعار الجديدة مشيرا الى اطلاق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين للابلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

كان محافظ أسيوط قد أصدر صباح الاربعاء الماضى قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.