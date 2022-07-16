استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكم وخلق أجواء آمنة للجميع.

يواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد، السبت، في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات، بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على فيوتشر برباعية نظيفة .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الثنائي طاهر محمد، ومحمد هاني بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة فريقهما ضد فيوتشر مساء الثلاثاء وعدم استكمال اللقاء بسبب تلك الإصابة.

وأكد المصدر أن الأشعة التي خضع لها طاهر محمد أثثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لأداء برنامج علاجي لمدة شهر قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وشدد المصدر على أن الأشعة أثبتت إصابة محمد هاني بشد في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من أسبوع إلى 10 أيام، قبل التعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وتعرض طاهر وهاني للإصابة في أول ربع ساعة من مباراة فيوتشر بسبب الحمل التدريبي، ليضطر الجهاز الفني إلى استبدالهما ونزول أحمد عبد القادر وكريم فؤاد بدلا منهما.

يذكر أن الأهلي يفتقد لجهود عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، بينهم بيرسي تاو، وحسن الشحات، وميكيسونى، وأكرم توفيق ، وعمار حمدي ، ووليد سليمان، ومحمود متولي.