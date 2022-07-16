إنقاذ ترسة بحرية مهددة بالانقراض قبل بيعها في الأسواق بالسويس.. فيديو وصور

نجحت جهود سيدة فى السويس من إقناع أحد باعة الأسماك فى الحصول على ترسة بحرية مهددة بالانقراض وتسليمها لأحد شباب السويس لإطلاق سراحها فى مياه خليج السويس والبحر الأحمر.

وقدم تلفزيون اليوم السابع لقاءً مع محمود نجم أحد شباب السويس الذى كانت له عدة تجارب فى إطلاق الترس البحرية فى مياه البحر، وقامت سيدة بتسليمه ترسه بحرية لإنقاذها قبل بيعها فى الأسواق.

وقال محمود نجم، أن الترسة البحرية من الكائنات المهددة بالانقراض والتى تتغذى على الكائنات البحرية الضارة بالبيئة وتلعب دورا مميزا فى التوازن البيئى.

وأشار إلى أن بعض الصيادين يقومون بصيدها وبيعها فى أسواق السويس بمبالغ تصل إلى 2000 جنيه، وذبحها لتناول لحمها وشرب دمائها على اعتقاد أنها تشفى الكثير من الأمراض.

وأوضح أن إحدى السيدات تواصلت معه وسلمته ترسة بحرية يصل وزنها إلى أكثر من 60 كيلوجراما، حيث أوضحت السيدة أنها وجدتها لدى أحد الباعة فى السويس وعرض عليها شرائها بمبلغ 1500 جنيه، إلا أنها رفضت وحاولت بشتى الطرق إثناء البائع عن بيعها لأنها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض ولابد من إطلاق سراحها، إلا أنه رفض إلا بعد الحصول على 900 جنيه من السيدة التى دفعت له المبلغ بالفعل، وحصلت على الترسة من أجل إطلاق سراحها فى مياه خليج السويس والبحر الأحمر.

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وأضاف محمود نجم، أنه تم التواصل مع إدارة البيئة فى محافظة السويس والمهتمين بالشأن البيئى لتحديد موعد لإطلاق سراحها فى المياه.

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‏وكشف أن الترسة البحرية تعانى من بعض الجروح بسبب قيام الصيادين بصيدها بالإضافة إلى وجود كيس دهنى فى رأسها يستلزم إجراء الكشف الطبى عليها بواسطة طبيب بيطرى والذى سيقوم بعلاجها على نفقتهم الخاصة قبل تعويم الترسة فى البحر.

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‏وطالب محمود نجم بنشر الوعى لدى الصيادين وباعه الأسماك للحفاظ على الترسة البحرية من الانقراض.