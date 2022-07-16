إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة سياحي بالرصيف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ونقل المصابين الي المستشفي وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سياحي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف إطار السيارة واصطدامها بالرصيف.

ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص يحملون جنسيات دول عربية وأسياوية جري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.