إحالة 169 طبيب وإدارى بمستشفى المحلة العام للتحقيق لتركهم العمل

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى على جميع الجهات الحكومية التابعة تحت ولايتها لمتابعة سير العمل، حيث كلف رئيس المدينة السعيد الصياد مدير إدارة التفتيش المالى والادارى للتفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على جميع المؤسسات الحكومية.

وقامت اللجنة بالمرور على المستشفى العام و المركز الطبى ومكاتب الصحة بالمدينة، وأسفرت أعمال التفتيش عن التشطيب على 161 شخص منهم 45 طبيب و 116 تمريض و موظف، كما تم التشطيب على 8 أفراد منهم 7 أطباء و كاتب صحة لترك العمل بدون إذن أو سند قانونى خلال فترات العمل الرسمية، وتم إحالة جميع المخالفات للتحقيق.