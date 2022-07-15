اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 09:25 ص
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8 صفات للطائر الأصلع.. أبرزها عمره يصل لـ60 عاما ويتغذى على الجيف

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:00 ص
8 صفات للطائر الأصلع.. أبرزها عمره يصل لـ60 عاما ويتغذى على الجيف طائر الكندور
كتبت منال العيسوى

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عالم التنوع البيولوجى للطيور هو عالم مرتبط بالطبيعة، ملىء بالعديد من الاسرار المرتبطة بكل نوع على حدة، فهناك طيورا رمزا للجمال والشياكة بالوانه وشكله واخرى رمزا للموت والجيفة.
 
ورصد علماء الطبيعة تعرض بعض هذه الانواع للانقراض بسبب التغيرات المناخية منها طائر الكندور، خلال هذا التقرير نرصد  معلومات عنه:
 
1.  الكندور هو طائر يعيش بكاليفورنيا ، ويعتبر هو النوع  الوحيد حاليا من جنس جيمنوجيبس.
2.  يسميه البعض بالإضافة بطائر حيوانٌ قمامٌ، إذ أنه يتغذى على كميات كبيرة من الجيف.
3.  شكل طائر الكندور مرتبط بلون ريشه أسود اللون، وتتخلَّله خطوط بيضاء على الجانب السفلي من الجناحين ، وذو رأس صلعاء ، وفى بعض الاحيان يكون لون جلده رمادي ، ويوجد منه ايضا ذو اللون الأصفر والبرتقالي .
4.  يصل طول جناحه حوالى 3 أمتار ، أما وزنه  فيصل احيانا الى  12 كيلو جرامًا.
5.  يعد طائر الكندور من الطيور المعمرة  فيصل عمره  أحيانا إلى 60 سنة.  
6.  يصنف ضمن نسور العالم الجديد، ومن اكبر طيور البرية في أميركا الشمالية ، وبدأ فى الانقراض عام 1987 .
7.   تم اعادته  إلى شمال أريزونا وجنوب يوتا ، والجبال الساحلية من وسط وجنوب كاليفورنيا.
8.  اعداد طائر الكندور انخفضت بشكل كبير خلال القرن الـ20  بسبب الصيد الجائر والتسمم بالرصاص .
 

طيور منقرضة

طائر الكندور

كندور كاليفورنيا

التغيرات المناخية

الموائل الطبيعية



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