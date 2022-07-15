7 معلومات عن برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة بمواقع العمل البترولى

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول والثروة المعدنية حالياً تنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولى وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات والتى كانت كالتالى ..

1-نجح قطاع البترول فى تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة فى 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه سنوياً.

2-يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة باجمالى استثمارات تبلغ حوالى 5ر1 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

3-في ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمى للميثان" لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب ،يجرى حالياً تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد و المصرية لإسالة الغاز الطبيعى والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ.

4-فى مجال تنمية قدرات ووعى العاملين بأهمية كفاءة الطاقة وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها مشروع تطوير وتحديث القطاع للعنصر البشري ودوره الهام فى جهود تنمية وتطوير القطاع .

5-يتم حالياً دراسة إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلى في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتى إنبى وإيبروم وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن وخاصة فى اليابان والهند وتايلاند ، وسيقدم المركز برامج تدريبية وخبرات في تصميم وتشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية وبرامج المحاكاة ، ويستهدف المركز كافة العاملين بقطاعات الطاقة والتي تشمل قطاعات البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ، ومتدربين من القارة الإفريقية والدول العربية وذلك في اطار جهود تحويل مصر الى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وعلى المستوى الاستراتيجى أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

6-فيما يخص الاطار التنظيمى جارى حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر إصدارها قريباً.

7-تماشياً مع خطة الوزارة للتحول الرقمى ، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً من خلال عملية الربط التى تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة.