وضع اللمسات النهائية بحديقة شارع مصر بشبين الكوم تمهيدًا لافتتاحها للجمهور

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أعمال الرصف بشارع " 24 " الحربى بناحية المستشفى المركزى بكفر عليم بطول (500)متر، حيث جارى فرد طبقة الربط تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وتوسعته (اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالى كونه طريق حيوى وهام، مؤكدا على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة مع الإلتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام، يأتى هذا تماشيا مع الخطة الشاملة التى يتم تنفيذها على أرض المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال التشطيبات النهائية بحديقة شارع مصر تمهيداً لافتتاحها أمام الجمهور، والمقامة على مساحة ما يزيد عن ألفين متر وتم الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة بالأرضية وتجليد سور الحديقة بحجر الهاشمة والرخام وتركيب البرجولات والمساحات الخضراء بالحديقة، هذا وتضم الحديقة مقاعد لاستراحة المواطنين وبرجولات ونافورة مياه وأشجار الزينة ومساحات خضراء وسيتم تزويدها بمنطقة ألعاب وأعمدة ديكورية بهدف المساهمة فى إيجاد متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم فى المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.