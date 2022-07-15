وقال ريزنيكوف في تصريحات صحفية - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة "إننا بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. ليس لدينا سبب لتهريب الأسلحة من أوكرانيا.

أضاف أن بعض حلفاء أوكرانيا أرسلوا ممثلين عسكريين إلى البلاد لمراقبة تدفق أسلحتهم الممنوحة لهم ودعا ريزنيكوف آخرين ليحذوا حذوهم.

ووفقًا لريزنيكوف، تستخدم أوكرانيا برنامج إلكتروني لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تم الحصول عليه في عام 2019، لمراقبة وجهة واستخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب والتي يمكن لحلفاء الناتو الوصول إليها. ولكن لديها عددًا محدودًا من التراخيص والمستخدمين المدربين وهو ما تحاول أوكرانيا الآن زيادته.

وأكد ريزنيكوف أنه لا توجد فرصة لسرقة أنظمة أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم أو أنظمة الصواريخ التي زودتها الولايات المتحدة لأن لديهم جميعًا أجهزة تتبع بنظام تحديد المواقع العالمي ويمكن للأقمار الصناعية العسكرية الغربية أيضًا مراقبة المعدات الكبيرة.