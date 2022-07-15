وأكدت الوزارة أنه بالرغم من هذه الزيادة يظل لتر البنزين مدعوما بـ29 أوقية ولتر المازوت مدعوما بـ5ر21 أوقية، وأشارت إلى أن هذه الزيادة هي الأولى منذ شهر سبتمبر 2012.