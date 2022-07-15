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لو عايز درجة التفاضل كاملة.. ملخص المنهج وأهم الأسئلة وإجاباتها (فيديو)

الجمعة، 15 يوليه 2022 01:42 م
لو عايز درجة التفاضل كاملة.. ملخص المنهج وأهم الأسئلة وإجاباتها (فيديو) طلاب الثانوية العامة
كتبت هند عادل

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يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

 
وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة فرع التفاضل والتكامل. 
 
وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

 

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