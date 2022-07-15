فى 6 خطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرا بدون فوائد.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن طرق تقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية على 36 شهرا وبدون فوائد، وهى كالآتي..

1- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4- ليس من حق شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6- لا توجد تطبيق فوائد على المشترك من القطاع المنزلى و يمكن تقسيطها على 36 شهرا.