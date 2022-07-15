اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى 6 خطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرا بدون فوائد.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:00 م
فى 6 خطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرا بدون فوائد.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن طرق تقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية على 36 شهرا وبدون فوائد، وهى كالآتي..
 
 
1- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.
 
3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.
 
4- ليس من حق شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.
 
5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.
 
6- لا توجد تطبيق فوائد على المشترك من القطاع المنزلى و يمكن  تقسيطها على 36 شهرا.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

تقسيط مديونية فواتير الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة