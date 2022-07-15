ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تندد بالسياسة الأمريكية في المنطقة وما قالوا إنه "انحياز أمريكي لدولة الاحتلال".

كما رفع هؤلاء المحتجون صور الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين أبو عاقلة التي تم اغتيالها خلال تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين في شهر مايو الماضي، وطالبوا بتحقيق العدالة بمحاسبة قاتليها.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوة من قبل لجنة التنسيق الفصائلي الفلسطيني في محافظة بيت لحم، ووقف المتظاهرون في منطقة بعيدة عن مقر الرئاسة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المصاحبة لزيارة بايدن.