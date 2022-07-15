طب الأسنان بدمياط: تقدم خدمات لـ166070 مواطنا خلال النصف الأول من العام الجاري

دمياط معتز الشربيني

قامت الادارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور طارق الذكي خلال النصف الأول من العام الجاري 20 22 بتقديم خدمات طب الأسنان لعدد166070٠ موطن بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، إلى انه فيما يخص قطاع الطب الاسنان العلاجي بمستشفيات المحافظة تم افتتاح قسم التركيبات الصناعية المتحركه بمستشفى دمياط العام ، تم عمل دورات تدريبية لكوادر فني الاسنان لرفع كفائتهم في التعامل مع الحالات بحرفية عاليه ،توفير وحده اسنان بغرفه عمليات مستشفى كفر سعد المركزي لتقديم خدمات جراحة الوجه والكفين ، البدء في تنفيذ عيادة أسنان اضافية بمستشفى كفر سعد المركزي ، توفير قسم قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الزرقاء المركزي وطب أسنان الاطفال تحت التخدير الكلي حيث قامت بعمل 62 حالة حتى الان ، تجهيز معمل لتركيبات الاسنان بمستشفى رأس البر المركزي .

فيما يخص قطاع طب الأسنان الوقائي بالوحدات الصحية: تم تحديث القوى البشرية بالوحدات والادارات الصحية وعمل قاعدة بيانات متكاملة، تجهيز عيادة الاسنان بوحدة طب الأسرة بالجبايله، تجهيز وحدة طب الاسنان بمركز حي ثاني، متابعة الادارات في طلبات الشراء الموحد ومتابعه اوامر التوريد ومتأخراتها، التنسيق بين الإدارات لتوفير بعض المستلزمات الناقصة وتحريك الرواكد.

متابعة اعمال الصيانة وعمل عقود لصيانة الأجهزة الطبية الخاصه بطب الاسنان، ويأتي ذلك ضمن خطة مديرية الصحة وحرصها على تقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.