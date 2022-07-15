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ضوابط سير التريلات على الطرق الرابطة بين المحافظات تجنبا لوقوع الحوادث

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:00 ص
ضوابط سير التريلات على الطرق الرابطة بين المحافظات تجنبا لوقوع الحوادث سيارات نقل ثقيل "تريلا" - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وُضعت العديد من الضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، بالإضافة إلى العديد من التدابير والإجراءات التى يجب تطبيقها على سائقى النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث، وكذلك الحد من الحوادث التى تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص، والضوابط هى:
 
- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن.
 
- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل.
 
- الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهى من 11 مساء حتى السادسة صباحا.
 
- عدم السماح بحاملى المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى.
 
- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.
 
- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.
 
- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.

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