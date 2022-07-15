اليوم السابع
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ضبط 23 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن بمراكز البحيرة

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:10 ص
ضبط 23 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 23 مخبزا  بمراكز  بدر وشبراخيت وكوم حمادة، لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

 مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

 


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