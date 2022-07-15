ضبط عاطل تعدى على زوجته بسلاح أبيض وقتل جنين بداخلها فى باب الشعرية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة وتوفى جنينها بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض بمنطقة باب الشعرية بسبب شكه في سلوكها، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وتم استخراج جنين 8 أشهر متوفى بعدما أصيب بطعنات أدت الى مصرعه وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة حامل مصابة بطعنات ووفاة جنينها متأثراً بإصابته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان لإجراء المعاينة حول الحادث.

وتبين من خلال الفحص، إصابة سيدة 31 عاما مصابة بالعديد من الطعنات ووفاة جنين بداخلها بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض بسبب شكه في سلوكها.

وبتكثيف الجهود الأمنية ، تم القبض على المتهم فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.