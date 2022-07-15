"شباب القليوبية" تواصل مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية داخل شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تنظيم فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالشارع الجديد بشبرا الخيمة وحول مركز شباب 15 مايو بشبرا، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



وفى هذا السياق أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعه من المدربين وأخصائى الرياضة بالمديرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع.



كما تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشى، وجرى، وتمرينات رياضية"، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، بعدد 150 مشارك شباب وبنات "مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" والذى يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.



يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية (شباب، بنات، أطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشى، وجرى، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضى لما له من أثر سليم وصحى على الأسر.



الجدير بالذكر أن يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، كما أن المديرية تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة فى أماكن مختلفة، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.



اتشيط الرياضة بالأحياء السكنية



المشاركين بالمشروع



تنشيط الرياضة بالقليوبية



جانب من الماراثون



روع تنشيط الرياضة











