رفع 136 حالة إشغال بحي الزهور وإزالة مخالفات بناء في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام، تحت إشراف المهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة، وبمعاونة مسؤولي الإدارات المعنية بالوحدة، والتي استهدفت رفع الإشغالات بحي الزهور ومنطقة مستشفى الصدر، حيث تم رفع 136 حالة إشغال وتعدي على الأرصفة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تابع رئيس المدينة على استمرار العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الناتج اليومي من نقاط التجميع، ومراجعة أعمال النظافة بمحيط المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والمستشفيات، وجميع طرق ومداخل قرى المركز، فيما تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة لرفع الأتربة والمخلفات بطريق كورنيش النيل، وطريق بني سويف ، المنيا الزراعي وشارع صلاح سالم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم تنفيذ الإزالة لحالة شروع بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بناحية الشيخ إسماعيل بقرية شريف باشا، وإزالة حالة أخرى في المهد على مساحة 120م بناحية الدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.



