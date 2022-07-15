رئيس مياه سوهاج يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العضو المنتدب، مقر مركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الجارى الانتهاء منه، وذلك فى إطار الاهتمام بتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع غاز الكلور وأعمال الدفاع المدني، والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة القادمة.



ومن جانبه أشار اللواء احمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، إلى أن مركز تدريب السلامة والصحة المهنية يتم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل وكيفية إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم هذا بالإضافة إلى تكوين فريق متميز في مجال التعامل مع تسريب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية.



ومن الجدير بالذكر أنه تم تفقد ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق ومحطة مياه سوهاج غرب ومعمل مياه سوهاج وذلك لتهنئة العاملين بعيد الأضحى المبارك وللتأكد من حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسوهاج.











مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (1)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (2)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (3)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (4)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (5)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (6)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (7)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (8)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (9)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (10)



مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والورش الفنية ومحطة مياه سوهاج غرب (11)



