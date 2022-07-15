رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات وروافع سفاجا وخط المياه الرابط من قنا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الجمعة، محطات وروافع المياه على خط مياه قنا_ سفاجا لمتابعة سير العمل، كما تفقد محطة تحليه المياه بمدينة سفاجا وكذا روافع المياه ومحطات الصرف الصحي بالمدينة.

والتقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، العاملين لمحطات ورافع سفاجا للاستماع الي ارائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد المهندس محمد عيسي، علي الالتزام بمعايير التشغيل والصيانه واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.