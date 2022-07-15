حزنا على مصرعم بحادث الأقصر.. وفاة جد الأطفال الـ6 الأشقاء في قنا

قنا صابر سعيد

توفي جد الأطفال الأشقاء الـ 6 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب تروسيكل في إحدى ترع محافظة الأقصر، وراح ضحيته 7 أطفال، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بينهم الأب والأم، وذلك حزنًا علي فراقهم بعد تغسيل عدد منهم ودخوله في لحظات حزن.



وقال أحد الأهالي لليوم السابع، أن قرية صوص التي يسكن فيها الأب تعيش حالة من الحزن بعد الحادث الذي تعرض له الأشقاء الـ 6 والأم والأب والجدة، والذي راح ضحيته 7 من عائلة واحدة ونجاة الابن الأكبر بعد وفاة أشقائه غرقا في الترعة.



وشهدت القرية حالة وفاة جديدة من نفس العائلة وهي لجد الأطفال من الأم ويدعي خيري برعي، 55 عاما، توفي حزنا على الأطفال بعدما شارك في تغسيل عدد منهم داخل المستشفى وشارك في جنازاتهم.



وكان قد لقي 7 أطفال بينهم 6 أشقاء مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم في حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالأقصر، بعد عودتهم من احتفال العيد في طريقهم إلى قنا.



