تنفيذ 20 مشروعا للطرق والكهرباء والاتصالات ببرج العرب الجديدة بـ2مليار جنيه

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة ، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات، وغير ذلك.

واستعرض الوزير، عددًا من مشروعات المرافق، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق ومداخل المدينة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالتنفيذ لبحث أي مشكلات تعوق التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه في قطاع المرافق، جارٍ تنفيذ 6 مشروعات بقيمة مليار جنيه، وهي مشروع المرافق الداخلية للأحياء الخامس والسادس والثامن، ومشروع المرافق الرئيسية لمنطقة المطورين، ومشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، ومشروع توسعة وتطوير محطة رفع الصرف الصناعي ج، بالإضافة إلى المشروعات المسندة حديثاً وهي مشروع المرافق الداخلية لباقي المجاورة الأولى بالحي الخامس، ومشروع المرافق الداخلية لمنطقة 70 فدانًا شمال الحي السكني الأول.

وأضاف همام: في قطاع الطرق، جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بقيمة حوالي 850 مليون جنيه، وتشمل مشروع أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، وجارٍ التجهيز للاستلام الابتدائي للمشروع، ومشروع أعمال تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم وكوبرى أعلى السكة الحديد و2 كوبرى سطحي على ترعة بهيج، والمرحلة الثانية ( طبقة أساس + mco + أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى ) للطرق بالمنطقة الصناعية الخامسة ( أ ، ج )، وتطوير وتوسعة طريق حسن علام الذى يربط بين مدخل مدينة برج العرب الجديدة وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم، وتشمل الأعمال توسعة الطريق ليصل إلى 7 حارات مرورية منها 3 حارات للخدمة وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة وتركيب أعمدة هاي ماست، وتنفيذ طريق الغابة الرابط بين طريق المدخل الشرقي للمدينة " طريق المطار "، وطريق شمال الغاز مروراً بسوق الجملة المركزي إلى المناطق الصناعية بالمدينة.

وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه، وهي شبكات كهرباء المجاورات ( الأولى، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) بالحي السكنى السادس، ومشروع شبكة كهرباء الأراضي المخصصة " إسكان قومي " للجمعيات والهيئات والشركات بالحي الثامن، وشبكة كهرباء منطقة 890 قطعة أرض بالمجاورة الأولى بالحي السكنى الثامن، وشبكة إنارة الطرق الرئيسية بشرق مدينة برج العرب الجديدة، وشبكة كهرباء 370 قطعة أرض بالمجاورة الرابعة بالحي السكنى الخامس، واستكمال شبكة كهرباء المحور المركزي.

وفي قطاع الاتصالات، قال: جارٍ تنفيذ مشروعين بقيمة 14 مليون جنيه وهما، شبكة التليفونات ( الرئيسية + الثانوية) والأعمال المدنية للشبكة الثانوية للمجاورتين (2 ، 3) بالحي السكنى السابع، والأعمال المدنية الرئيسية لشبكة تليفونات المجاورات (4،3،2،1) بالحي السكنى السادس، وفيما يتعلق بالمباني الخدمية، جارٍ تنفيذ مشروع حضانة بالمجاورة الثالثة بالحي السكنى الثاني بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وأشار، إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لعدد من المشروعات الهامة في العديد من المجالات التنموية بالمدينة منها مشروع تنفيذ شبكة كهرباء المجاورتين (5أ ، 5ب) بالحي السكنى السادس، وزراعة وتجميل موقع 134 عمارة إسكان اجتماعي بالحي الثامن، وتصميم شبكات الري الداخلية للأحياء (1، 2، 3، 7، 8).

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ 3 مشروعات مرافق وهي، إعادة تأهيل ورفع الكفاءة لمحطتي رفع الصرف الصحي (أ ، ب)، ومشروع تنفيذ المرافق الداخلية (مياه - صرف - طرق فرمه - ري) لخدمة 1198 قطعة أرض إسكان مميز بالحي السكنى التاسع، ومشروع توريد وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وبالوعات المطر بأماكن متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة إجمالية 137 مليون جنيه.