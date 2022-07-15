اليوم السابع
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تحرير 7733 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:23 م
تحرير 7733 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14984) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (7733) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في تحرير (138) مخالفة السير بدون تراخيص، و(5) دراجات نارية مخالفة، و (5) مخالفات موقف عشوائى، و(31) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 
 

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