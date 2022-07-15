بعد حكم المشدد بقضية الإضرار بالاقتصاد.. السجل الجنائى لـ"محمود عزت"

كتب: إيهاب المهندس

خلال الأيام الماضية حصل محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على حكم بالمشدد بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، وخلال التقرير التالى نرصد الاحكام الصادرة ضد المتهم وهى :

ـ الاضرار بالاقتصاد القومى

في 29 مايو الماضى حصل محمود عزت على حكما بالمشدد 15 سنة من الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، لاتهامه مع آخرين بالإضرار بالاقتصاد القومى.

ـ اقتحام الحدود

في 17 ابريل من عام 2022، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى حكما بالسجن المؤبد على المتهم بقضية اقتحام الدود الشرقية.

ــ التخابر مع حماس

ـ فى 19 ديسمبر من عام 2021، حصل المتهم على حكما بالمؤبد فى قضية التخابر مع حماس، من الدائرة الأولى إرهاب.

ـ أحداث مكتب الإرشاد:

فى أبريل 2021، صدر ضده حكما بالمؤبد فى إعادة محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى.

ـ الإدراج على قوائم الإرهاب

ــ حصل نائب المرشد على حكم نهائى بإدراجه مع آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.