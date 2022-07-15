اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 09:36 ص
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"بسبب زفة عربيات".. إصابة طفل بطلق خرطوش فى البطن والوجه ببورسعيد

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:35 ص
"بسبب زفة عربيات".. إصابة طفل بطلق خرطوش فى البطن والوجه ببورسعيد اسعاف
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب طفل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بطلق ناري خرطوش في البطن والوجه، وذلك بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب حمزة محمد حامد 14 سنه، يعاني من رش خرطوش بالبطن والوجه، وذلك بمنطقة حي المناخ أثناء عبور "زفة" سيارات.

وتجري الأطقم الطبية في المستشفى الإسعافات الخاصة بالحالة، ومحاولة السيطرة على الجروح الناتجة عن الاصابات بطلقات الخرطوش الموجودة في الجسم.


تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين في هذه الواقعة.




 


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