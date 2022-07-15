"بسبب زفة عربيات".. إصابة طفل بطلق خرطوش فى البطن والوجه ببورسعيد

أصيب طفل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بطلق ناري خرطوش في البطن والوجه، وذلك بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.
استقبل مستشفى السلام، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب حمزة محمد حامد 14 سنه، يعاني من رش خرطوش بالبطن والوجه، وذلك بمنطقة حي المناخ أثناء عبور "زفة" سيارات.
وتجري الأطقم الطبية في المستشفى الإسعافات الخاصة بالحالة، ومحاولة السيطرة على الجروح الناتجة عن الاصابات بطلقات الخرطوش الموجودة في الجسم.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين في هذه الواقعة.
"بسبب زفة عربيات".. إصابة طفل بطلق خرطوش فى البطن والوجه ببورسعيدالجمعة، 15 يوليه 2022 09:35 ص
اسعاف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب طفل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بطلق ناري خرطوش في البطن والوجه، وذلك بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقودالخميس، 14 يوليه 2022 01:53 م
محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البرى ومحطات الوقود لمتابعة العمل بعد تعديل أسعار الوقودالأربعاء، 13 يوليه 2022 04:13 م
محافظ بورسعيد: إزالة مخالفات بناء على أراضى الدولةالإثنين، 11 يوليه 2022 02:13 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة