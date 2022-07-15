برلمانى أوكرانى: الاتفاق مع روسيا على إمكانية فتح 3 موانئ لتصدير الحبوب

كتب أحمد عرفة

أكد البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو، أنه تم الاتفاق على إمكانية فتح روسيا ثلاثة موانئ أوكرانية لتصدير الحبوب منها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال البرلماني الأوكراني: حسب معلوماتي، اتفق ممثلو أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة على إمكانية فتح موانئ التحميل الثلاثة لدينا، وهي موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني.

وأوضح البرلماني الأوكراني أنه من المقرر أن يتم تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بقوافل في ظل وقف إطلاق النار في النطاق الجغرافي للموانئ، وتنفيذ الجانب الأوكراني بعض العمليات لنزع الألغام البحرية.