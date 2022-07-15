انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه ترعة ببنها

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب، لقى مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية ، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص بترعة بعزبة السوق بمدينة بنها.
على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق شاب عشريني يدعي "يوسف.ع.ح" بترعة بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها، جري نقل الجثة لمستشفي بنها العام تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء اعمال الطب الشرعي.
جثة
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب، لقى مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة لمستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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