اليوم السابع
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الولايات المتحدة.. وضع حجر الأساس لنصب تذكاري للجنود الأمريكيين قتلى حرب الخليج

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:00 ص
الولايات المتحدة.. وضع حجر الأساس لنصب تذكاري للجنود الأمريكيين قتلى حرب الخليج وحدات من الجيش الأمريكى
وكالات

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بعد 30 عاما على عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد القوات العراقية في الكويت، وضع حجر الأساس لنصب تذكاري لقتلى حرب الخليج الأمريكيين على ناصية شارعي كونستتيوشن و23 بواشنطن.

وسعى المنظمون لإنشاء النصب التذكاري لسنوات، بعد موافقة الكونغرس عام 2014.

ويعرف النصب التذكاري لعاصفة الصحراء والنصب التذكاري لعملية درع الصحراء، وسيتميز بتصميم دائري في الهواء الطلق مع معالم تهدف إلى استحضار الكثبان الرملية في ساحة المعركة الصحراوية.

ووصف الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، النصب بأنه تكريم مناسب لـ 299 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم خلال الصراع.

كما قتل غرادي بحرب الخليج كمثال دائم للتعاون الدولي والشراكة بين الدول للدفاع عن سيادة الكويت.

وتم تنفيذ خطة إقامة النصب بمشاركة الحكومة الكويتية، التي تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار.

وقال السفير الكويتي في واشنطن سالم الصباح، الخميس "من شعب الكويت إلى الولايات المتحدة: شكرا، شكرا، شكرا".

ووصف الصباح النصب التذكاري بأنه "رمز امتنان للجنود النبلاء الذين ساعدوا في تحرير بلادي".


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