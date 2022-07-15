الوحدات المحلية بالاسماعيلية تواصل أعمال رفع مخلفات عيد الأضحى والنظافة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات عيد الأضحى المبارك والنظافة العامة تقدر حمولاتها بحوالى 5788 طن الايام الماضية أثناء عطلة عيد الاضحى.

ففى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع القمامة والمخلفات أولًا بأول من الفردان الأم شرق وغرب وتوابعها، أما حى ثان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1402 طن وذلك على مدار الأسبوع الماضي.



كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث برفع حمولات قدرها 882 طن من القمامة.



و فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 897 طنا تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 436 طن تقريبًا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى رفع مخلفات قدرها طن تقريبًا من قُرى جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 475 طن من المخلفات والقمامة ، وفى مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 550 طن قمامة و100 طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة وتل البلد والسلام المحطة والقُرى التابعة لها علاوة على قُرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع كمية من القمامة قدرها 300 طن و240 طن من المواد الصلبة، ليصل إجمالى ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضى 540 طنا من المدينة والقُرى وتوابعها، وفى مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية برفع 505طن قمامة تقريبًا خلال الأسبوع الماضي.



و قد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.



جانب من أعمال النظافة (1)



جانب من أعمال النظافة (2)



جانب من أعمال النظافة (3)



جانب من أعمال النظافة (4)



جانب من أعمال النظافة (5)



جانب من أعمال النظافة (6)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (1)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (2)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (3)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (4)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (5)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (6)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (7)



جانب من أعمال رفع المخلفات والنظافة العامة بمراكز ومدن وقرى الاسماعيلية (8)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)









