اليوم السابع
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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق واختفاء الزحام في القاهرة والجيزة

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق واختفاء الزحام في القاهرة والجيزة الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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انتظمت حركة السير بكافة الطرق الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، واختفت التكدسات المرورية، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.
 
وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بالسيولة، حيث انتظمت حركة المرور بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
وشهدت حركة السيارات انتظاما بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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