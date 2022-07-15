وأوضح الجدعان - خلال اجتماعه مع وزراء مالية مجموعة العشرين، في إندونيسيا، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن دعم أعضاء مجموعة العشرين لتوزيع الأسمدة على المزارعين وتعزيز الاتصال بين المنتجين والمستخدمين، يمثل أهمية بالغة ودعما للمجال في المحافظة على زيادة الإنتاج، في الوقت الذى يرتفع فيه التضخم وتضعف فيه آفاق النمو عالميا.

وأكدت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، في وقت سابق اليوم، أن بلادها ستصبح الداعم الرئيسي للتعددية لتعزيز التعاون؛ من أجل التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.



