اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 12:40 م
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الدفع بأتوبيس من غرب الدلتا و 10 سيارات لمواجهة تكدس ركاب دسوق القاهرة.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:09 م
الدفع بأتوبيس من غرب الدلتا و 10 سيارات لمواجهة تكدس ركاب دسوق القاهرة.. صور لقاء رئيس مدينة دسوق بالركاب بموقف دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من توفير أتوبيس من شركة غرب الدلتا، و 10 سيارات من الخطوط الأخرى، لمواجهة ازدحام ركاب دسوق القاهرة، في أخر أيام أجازة عيد الأضحى.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن وإدارة المواقف، بسرعة التعامل الفورى على الخطوط التى يحدث بها تكدس ركاب، بالاستعانة الفورية بسيارات من الخطوط الأخرى وسرعة نقل الركاب، والتصدى لأى محاولات للاحتكار، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

والتقى السيد عبد الستار، رئيس مدينة دسوق، بالمواطنين والسائقين واستمع إليهم، موجهاً بإعلان المواطنين بالأسعار الجديدة داخل كل سيارة أمام السائقين، وانتظام سير العمل بمجمع المواقف وتيسير حركة المرور بحضور فريق العمل المعاون له من رجال المرور ومدير المواقف.

 

الاعلان عن التعريفة الجديدة
الاعلان عن التعريفة الجديدة

تشديدات بعد رفع التعريفة المقررة
تشديدات بعد رفع التعريفة المقررة

لقاء رئيس مديبنة دسوق بالركاب بموقف دسوق
لقاء رئيس مديبنة دسوق بالركاب بموقف دسوق

متابعة موقف دسوق
متابعة موقف دسوق


 

 


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